Udinese Salernitana: i friulani aspetteranno 45 minuti, poi si giocherà una partitella a ranghi misti

L’Udinese aspetterà i canonici 45 minuti alla Dacia Arena per poi disputare una partitella a ranghi misti al posto di quella contro la Salernitana

Come noto Udinese-Salernitana, match valido per la 19ª giornata di Serie A, non andrà in scena visto che i campani sono rimasti a Salerno in seguito ad un provvedimento dell’ASL.

Tuttavia, la gara non è stata rinviata. I giocatori bianconeri non scenderanno in campo ma aspetteranno negli spogliatoi. L’arbitro Giacomo Camplone, della sezione di Pescara, resterà negli spogliatoi e fischierà il triplice fischio dopo 45 minuti, intorno alle 19:15. Verso le 19.30 è prevista una partitella a ranghi misti.