L’Udinese nel mondo degli eSports: si cercano due giocatori

L’Udinese sbarca nel mondo degli eSports: si cercando due giocatori. Ecco il comunicato ufficiale della società friulana

L’Udinese sbarca nel mondo degli eSports. Ecco il comunicato ufficiale della società friulana sulla nuova avventura.

COMUNICATO – «Udinese Calcio annuncia la creazione del proprio Team eSports e l’organizzazione di un torneo presso la Dacia Arena per selezionare due e-gamers da “ingaggiare”.

Il torneo si terrà nell’auditorium dello stadio l’11 e12 febbraio 2020. Gli e-gamers si sfideranno a colpi di joystick sulla piattaforma Sony Ps4, scendendo sui campi digitali dei due publisher più importanti. Per partecipare sarà necessario avere almeno 16 anni.

Il Torneo sarà anche l’occasione per presentare ufficialmente il nuovo progetto bianconero al pubblico e alla stampa con una conferenza che si terrà martedì 11 febbraio alle 16.00 nell’auditorium della Dacia Arena».