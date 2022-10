Zico: «L'Udinese merita quella posizione. Europa? Dovesse succedere...»

Zico, ex giocatore dell’Udinese, ha parlato della squadra friulana alla Gazzetta dello Sport analizzando il momento della squadra

«Udinese in testa? Mi sembra un sogno, anche se per quello che sta facendo se lo merita. Dal Brasile e dal Giappone non riesco a vedere le partite ma riesco a sapere sempre tutto. La cosa che accomuna la mia Udinese a questa è l’entusiasmo dei tifosi».

BETO – «Mi piace molto perché è fortissimo, ma tutta la squadra è ben organizzata e questo è merito del tecnico».

SOTTIL – «Non può essere un caso la posizione in classifica e il fatto che lui abbia messo in difficoltà tutte le big. Europa? Magari. A Udine torno sempre volentieri».