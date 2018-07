Ufficiale Frosinone: arriva Emil Hallfredsson dall’Udinese

I Ciociari ufficializzano l’acquisto del centrocampista islandese Emil Hallfredsson dall’Udinese

Il Frosinone ha piazzato il colpo di mercato della sessione estiva per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La squadra neopromossa in Serie A ha, difatti, pochi minuti fa ufficializzato con un comunicato sul proprio sito l’acquisto del centrocampista Emil Hallfredsson. Il giocatore islandese, classe 1984, arriva a titolo definitivo dall’Udinese con cui ha giocato due stagioni e mezzo collezionando 61 presenze.