UFFICIALE Hulk all’Atletico Mineiro: l’attaccante riparte dal Brasile

Hulk ritorna in Brasile: l’attaccante che ha incantato per il suo mancino poderoso ritorna in patria, all’Atletico Mineiro. L’annuncio

Ha seminato il terrore in Europa per il suo mancino potentissimo ed è stato accostato anche a squadre italiane, senza mai arrivarci vicino. Dopo la sua esperienza in Cina, Hulk fa ritorno in Brasile. L’attaccante classe 1986, infatti, è un nuovo calciatore dell’Atletico Mineiro.

«L’attaccante Hulk è l’ultimo acquisto del ‘Galo’. E’ il rinforzo di perso che arriva a vestire la nostra maglia fino al 2022».