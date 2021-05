Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 10.05 – Inter, Conte rompe con Zhang: l’addio può arrivare a breve – Antonio Conte avrebbe rotto con Steven Zhang: niente rinnovo e addio che potrebbe arrivare a brevissimo. La notizia

Ore 9.45 – Juventus, Agnelli accelera per Allegri: si può chiudere in 48 ore – La Juventus e Andrea Agnelli avrebbero accelerato per Massimiliano Allegri: si può chiudere nelle prossime 48 ore. La notizia

Ore 9.15 – Calcio italiano in lutto, addio a Tarcisio Burgnich: pilastro dell’Inter e della Nazionale – Nella notte, si è spento in Versilia Tarcisio Burgnich: la “Roccia” è stato il pilastro dell’Inter di Herrera e della Nazionale italiana. La notizia

Ore 8.40 – Napoli, tornano a salire le quotazioni di Spalletti: Galtier resta sullo sfondo – Il Napoli sarebbe tornato di prepotenza su Luciano Spalletti, mentre Galtier resta sempre sullo sfondo. La notizia

Ore 8.20 – Caro Donnarumma, ne valeva la pena perdere la faccia? – La scelta del Milan di chiudere l’acquisto di Maignan è uno schiaffo a Donnarumma, uscito con le ossa rotte dall’estenuante vicenda. L’editoriale