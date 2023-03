Un doppio Jack per sbancare San Siro: Inter-Atalanta 2013/2014

La vittoria dell’Atalanta a San Siro contro l’Inter firmata da una doppietta di Jack Bonaventura che porta a casa i tre punti

Una delle vittime preferite di Jack Bonaventura quando indossava la maglia dell’Atalanta è sicuramente l’Inter: nella stagione 2012-2013 aveva segnato sia all’andata che al ritorno, ma l’anno dopo diventò protagonista assoluto prima di finire alla corte di San Siro (sponda Milan).

23 marzo 2014, l’Atalanta di Stefano Colantuono sta mettendo mattone su mattone per creare in futuro quella striscia di 6 vittorie consecutive, ma per il momento è a quota 3 grazie ai successi contro Chievo Verona, Lazio e Sampdoria: affrontando l’Inter a San Siro in piena crisi di gioco e risultati sportivi.

Pronti via e il primo tempo è tutto di marca orobica con Stendardo e Denis (che colpisce la traversa) su cross di Bonaventura, ma è proprio Jack a sbloccare il risultato con un destro potente e preciso che trafigge Handanovic al 35′ dopo che Moralez lo ha servito in contropiede. Neanche il tempo di esultare che poco dopo Icardi si libera della difesa e batte Consigli: 1-1 nei primi 45 minuti.

Nella ripresa i padroni di casa attaccano con Andrea costretto ad interventi magistrali aiutato anche da un palo fortuito. La Dea sfiora il vantaggio con Brienza (Jonathan salva sulla linea), ma esso diventa realtà al 90′: cross dello stesso Brienza dalla destra, colpo di testa di Bonaventura e palla in rete facendo esplodere il settore ospiti. Finisce 1-2 per l’Atalanta: lanciata verso un rush finale da sogno.