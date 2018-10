Doppia batosta per il CT Di Biagio che dovrà fare a meno di Luperto e Pezzella per le amichevoli contro Belgio e Tunisia

Brutte notizie per l’Under 21 di Luigi Di Biagio che dovrà fare a meno di due importanti pedine in vista dei prossimi impegni della Nazionale U21. Gli azzurrini si erano riuniti a Bologna per svolgere il ritiro in vista delle sfide amichevoli contro Belgio e Tunisia. Ma arrivano già le brutte notizie. Infatti, dopo il difensore dell’Udinese Giuseppe Pezzella, che ha lasciato il ritiro per infortunio, nella giornata odierna si è infortunato anche Sebastiano Luperto. Il difensore del Napoli ha riscontrato alcuni problemi di affaticamento muscolare. Si tratta di alcuni problemi che erano già stati riportati nel club di appartenenza. Il CT Di Biagio chiamerà al loro posto Arturo Calabresi del Bologna.