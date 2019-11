Uniforia, ecco il pallone creato da Adidas per Euro 2020

Si chiamerà Uniforia il pallone ufficiale degli Europei del 2020, tanti significati dietro la scelte del design

L‘Adidas ha svelato il pallone ufficiale di Euro 2020. Si chiamerà Uniforia ed è la sintesi perfetta di unità ed euforia, due elementi chiave del prossimo Europeo. Il pallone è ispirato ai valori dell’inclusione che sarà uno dei temi cardine dell’Europeo.

Il prossimo torneo si disputerà infatti in 12 diverse nazioni europee e il design del pallone, non a caso, come spiega l’Uefa «Vuole sottolineare metaforicamente l’unione delle nazioni con dei ponti collegati tra di loro e con delle linee sfumate che rappresentano la fusione dei confini».