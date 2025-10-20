Union Saint Gilloise Inter, le dichiarazioni di Chivu a Sky

Union Saint Gilloise Inter, il tecnico dei nerazzurri ha parlato alla vigilia del match di Champions League. Ecco cosa ha detto Chivu

Vigilia di Union Saint Gilloise Inter per i nerazzurri. Un appuntamento cruciale per il cammino in Champions League dei nerazzurri. Queste alcune delle dichiarazioni di Chivu ai microfoni di Sky Sport.

COME GESTIRO’ LE ROTAZIONI? DUE GIOVANI IN ATTACCO? – «Vi devo dare di nuovo la formazione? No. Io non parlo di scelte, per me non esistono inamovibili. Mi fido di tutti i calciatori a disposizione, tutti sono bravi e tutti possono partire dall’inizio. Sono felice di avere una squadra del genere che mi permette di portare avanti un lavoro a cui credo molto».

SU THURAM E IL SUO RECUPERO – «Dal punto di vista umano come ho detto tempo fa mi spiace, lui è importante, un ragazzo che non si meritava questo problema, veniva da un momento di fiducia e cose concrete. Dopo il Napoli riprenderà gli allenamenti col gruppo, non so se Fiorentina mercoledì o dopo a Verona, bisogna essere attenti, è infortunato da 20 giorni. Deve fare riatletizzazione e anche allenamenti in squadra». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE DI CHIVU SU INTERNEWS24.COM