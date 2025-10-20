Union Saint Gilloise Inter, le dichiarazioni di Chivu a Sky

Inter News
Union Saint Gilloise Inter, Chivu a Sky Sport: «Non esistono giocatori intoccabili. Tutti possono partire dall’inizio». Poi l’annuncio sul rientro di Thuram
Union Saint Gilloise Inter, il tecnico dei nerazzurri ha parlato alla vigilia del match di Champions League. Ecco cosa ha detto Chivu
Vigilia di Union Saint Gilloise Inter per i nerazzurri. Un appuntamento cruciale per il cammino in Champions League dei nerazzurri. Queste alcune delle dichiarazioni di Chivu ai microfoni di Sky Sport.
COME GESTIRO’ LE ROTAZIONI? DUE GIOVANI IN ATTACCO? – «Vi devo dare di nuovo la formazione? No. Io non parlo di scelte, per me non esistono inamovibili. Mi fido di tutti i calciatori a disposizione, tutti sono bravi e tutti possono partire dall’inizio. Sono felice di avere una squadra del genere che mi permette di portare avanti un lavoro a cui credo molto».
SU THURAM E IL SUO RECUPERO – «Dal punto di vista umano come ho detto tempo fa mi spiace, lui è importante, un ragazzo che non si meritava questo problema, veniva da un momento di fiducia e cose concrete. Dopo il Napoli riprenderà gli allenamenti col gruppo, non so se Fiorentina mercoledì o dopo a Verona, bisogna essere attenti, è infortunato da 20 giorni. Deve fare riatletizzazione e anche allenamenti in squadra». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE DI CHIVU SU INTERNEWS24.COM
