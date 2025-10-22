Union SG Inter, le dichiarazioni di Chivu: «I miei ragazzi hanno la voglia di lavorare sodo per portare avanti una nuova stagione ai vertici»

Union SG Inter, Chivu ha affidato a Sky le sue riflessioni sulla partita giocata in serata in Belgio, soffermandosi sulla prova della squadra

Dopo il successo contro l’Union Saint-Gilloise, Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, ha rilasciato a Sky Sport un’intervista in cui ha sottolineato i progressi della squadra e l’importanza dei giovani talenti che sta contribuendo a far crescere. Ecco un estratto delle sue parole:

LEGGI ANCHE – Pagelle Union SG Inter, i TOP e FLOP della sfida di Champions League

PAROLE – «Era una squadra che doveva trovare fiducia e mettere alle spalle le delusioni delle aspettative»

VISIONE – «Il calcio a volte è bastardo e ti regala delle cose negative che ti porti dietro. L’amarezza te la porti dietro, ma bisogna essere compresi, “shakerati”, come ha detto Paolo Condò. I miei ragazzi hanno la voglia di lavorare sodo per portare avanti una nuova stagione ai vertici».

PIO ESPOSITO – «I giovani bravi e forti hanno bisogno di opportunità, senza guardare la carta d’identità. Se li aspettiamo troppo non saranno mai pronti, bisogna metterli dentro e vedere di che pasta sono fatti. È cultura del lavoro. Se affiancati dai compagni più bravi, performano meglio, hanno bisogno di fiducia».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA DI CHIVU SU INTERNEWS24

