Pagelle Union SG Inter, i TOP e FLOP della sfida di Champions League
Pagelle Union SG Inter: ecco i TOP e FLOP della terza giornata di Champions League. Le valutazioni del match del Lotto Park
L’Inter è scesa in campo questa sera, al Lotto Park di Bruxelles per affrontare l’Union Saint-Gilloise nella terza giornata della Champions League 2025/2026. Una trasferta delicata per la squadra guidata da Cristian Chivu, chiamata a conquistare punti pesanti in un momento decisivo della fase a gironi. Ecco le valutazioni della sfida:
I VOTI
UNION SAINT-GILLOISE – Scherpen 5.5; Mac Allister 4.5, Burgess 5.5, Leysen 55; Khalaili 5.5, Zorgane 6 (84′ Schoofs sv), Rasmussen 5 (61′ Giger 6), Van de Perre 5.5, Niang 6 (75′ Patris 5.5); David 5 (61′ Rodriguez 6), Ait El Hadj 5.
Inter – Sommer 7; Bisseck 6+, de Vrij 6+ (Akanji 6+), Bastoni 6,5 (Dimarco 6); Dumfries 7 (Luis Henrique s.v.), Frattesi 6-, Calhanoglu 7- (Sucic 6+), Zielinski 6, Carlos Augusto 6+; Lautaro 7,5 (Bonny 6,5), Pio Esposito 7-.
Union SG Inter 0-4: nerazzurri straripanti a Bruxelles! Vittoria convincente per i ragazzi di Chivu
Formazioni ufficiali Union SG Inter, le scelte in vista del match di oggi