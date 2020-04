Il Bayern Monaco fa sul serio per Upamecano. Il difensore del Lipsia è uno dei talenti più luminosi di Nagelsmann

Upamecano, obiettivo del Bayern Monaco, è uno dei principali talenti del Lipsia di Nagelsmann. Il difensore francese gioca sempre a testa alta, non ha paura di avere tanto campo alle proprie spalle. Possiede qualità enormi in fasi di possesso, e i dati lo dimostrano.

Con 23 dribbling riusciti, è uno dei difensori che in Europa più spesso salta l’uomo. Inoltre, come riporta Whoscored.com, è il difensore di età non superiore ai 21 anni che fa più passaggi a partita: 72.7. Insomma, una personalità fuori dal comune.