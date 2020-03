Valencia Atalanta: Freuler e la capacità di trovare spazi

L’Atalanta, come dimostrano i movimenti di Freuler, sa far girare bene la palla. Attacca con efficacia anche a ritmi più lenti

L’Atalanta viene celebrata ed elogiata per la sua intensità e per la capacità di attaccare con grande velocità. Si tratta comunque di una squadra capace di gestire bene il possesso, che sa andare anche a ritmi più calmi, muovendo la struttura difensiva rivale per creare spazi tra le linee. C’è grande movimento senza palla dei giocatori per mandare fuori posizione gli avversari.

Un piccolo esempio nel quarto gol di Ilicic, dove la Dea sorprende il Valencia. Infatti, si inverte il triangolo di centrocampo, con Malinovsky che arretra la propria posizione. Freuler si inserisce invece in avanti, con l’Atalanta che lo trova bene tra le linee. Uno scambio di posizione che non viene letto dagli avversari.