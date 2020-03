Valencia Atalanta: Freuler ha compiti importanti nel pressing

Nel pressing dell’Atalanta, Freuler si doveva occupare di Wass. De Roon marcava invece il mediano del Valencia

Al Mestalla, l’Atalanta ha applicato il solito pressing fortemente orientato sull’uomo, con duelli individuali a tutto campo. Spesso mancavano soluzioni di passaggio al Valencia, che non aveva altre soluzioni al lancio lungo. Un esempio nella slide sopra, in cui gli ospiti pressano molto in avanti.

Va segnalata la differenza di compiti che avevano i mediani. De Roon si occupava infatti di Parejo. Al contrario, l’altro centrocampista dell’Atalanta (Freuler), doveva uscire sul terzino destro avversario (Wass) quando il Valencia allargava il gioco. Lo svizzero era quindi pronto a scivolare in fascia, come si vede nella slide sopra.