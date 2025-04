Torino, Vanoli in conferenza pre Como: «Lazaro non ci sarà, che fortuna aver visto Fabregas giocare. Ricci? E’ sereno»

Vanoli interviene in conferenza alla vigilia di Como Torino, ecco le dichiarazioni del mister granata verso il match di Serie A

Giornata di vigilia per Paolo Vanoli, tra poco più di 24 ore – precisamente alle 18 in punto di domani, domenica 13 febbraio 2024 – andrà in scena Como Torino, sfida valida per la giornata numero 32 del campionato di Serie A. Lo sa bene il mister dei piemontesi che quest’oggi (dalle 12e15) interviene in conferenza stampa per presentare il match in questione. Vediamo quindi le dichiarazioni dell’ex mister del Venezia verso l’incontro con i ragazzi allenati da Cesc Fàbregas.

Conferenza Paolo Vanoli pre Como Torino

Buongiorno mister Vanoli, come sta la squadra verso questo Como Torino?

«Bene…ci siamo tutti tranne Valentino (Lazaro, ndr). E’ stato confermato un piccolo problema al soleo, non ci sarà. Faremo il possibile per accorciare i tempi, è un giocatore come ho sempre detto importante. Sugli altri…Ricci è squalificato e poi stanno tutti bene»

Il Torino segna spesso negli ultimi minuti, cosa ne pensa?

«Mi piace fare gol piuttosto che non prenderlo, preferisco avere tante occasioni. Questa statistica mi fa piacere, ma non le guardo: significa che stiamo avendo continuità. Ma quello che mi fa più piacere è che questa squadra era vincolata a un solo giocatore nella realizzazione, ma avevo bisogno di segnare con più uomini e lo stiamo facendo. Dobbiamo continuare a farlo, fa parte della nostra crescita»

Qual è il parere di Vanoli su Fabregas?

«Ho avuto la fortuna di poterlo vedere ancora da giocatore. Quando ero stato al Chelsea dicevo sempre che gli spagnoli mi avevano impressionato come mentalità insieme a Pedro e Azpilicueta. Giocatori che ad ogni allenamento avevano mentalità forte per vincere, nell’allenarsi sempre ai 200 all’ora. E, conquistato il posto, volevano tenerselo fino alla fine. Non a caso sono giocatori che hanno vinto tanti titoli. Pedro vediamo ancora oggi cosa sta facendo (con la Lazio, ndr)…Il loro esempio di mentalità lo porto con me.

L’anno scorso abbiamo lottato per il campionato, il Como è stato più bravo nella parte finale e noi a Venezia bravi ai play-off. Il Como è una società in crescita, hanno fatto un ottimo mercato…funzionale alle sue idee e devo dire che troveremo una squadra diversa rispetto all’andata. hanno aggiunto giovani di prospettiva e qualità. Sarà una bella sfida ecco»

Senza Ricci, col Como meglio un centrocampo a due o a tre?

«Possiamo fare entrambe le cose con i centrocampisti che abbiamo. Linetty, Ilic, Tameze…possiamo anche proseguire sulla strada che stiamo facendo. Sapete benissimo in una partita ci sono più partite, si può cambiare a partita in corso. La priorità oggi non è il modulo, ma come li interpreti. Questo farà la differenza»

Senza Ricci Vlasic può essere spostato indietro?

«No, ho la fortuna di avere centrocampisti che possono fare i sostituti di Ricci. Non ha senso partire con Vlasic a metà campo. Non avrebbe senso»

Potremo vedere Ilic domani?

«C’è Ilic, c’è Linetty, c’è Tameze, c’è Gineitis: ho l’opportunità della scelta»

Buongiorno Vanoli, restando in tema Ricci, l’ha visto sereno dopo le notizie che sono uscite ieri sul caso scommesse?

«Sisi…Sapete che è venuto il presidente (Cairo si è presentato al Filadelfia, ndr), come sta venendo quasi tutti i venerdì. E’ stato vicino. Ha parlato con il presidente, l’ho visto molto sereno ma io non sono uno che entro nel merito di queste questioni. Penso a chi lo possa sostituire domani a Como. L’ho visto tranquillo, Samuele ci ha chiesto di venire con la squadra. Ha chiesto scusa per quello che ha fatto (espulsione col Verona, ndr), è un capitano che vuole stare vicino alla squadra ed è un bel segno»

Nell’idea di mister Vanoli come si può risolvere questo problema? Ha visto quanti casi ultimamente…

«Il sociale è cambiato, lo vedo anche con i miei figli. E dovremo capire questa nuova generazione, aiutandola come hanno fatto i nostri genitori. E poi bisogna aspettare le dinamiche, la verità…dopo si potrà parlare. Parlare prima non è bello…Ma ripeto, come allenatore e come educatore sto pensando molto anche a questo. E’ un mio dovere da genitore e da tecnico. In generale il sociale è molto cambiato»

Biraghi ha parlato della Vanoli – mentalità, quanto è soddisfatto?

«Quando vai a cercare giocatori funzionali a quello che sta facendo, le cose si possono migliorare. E’ ciò che sto cercando di imporre per vedere una prospettiva futura. E’ ciò che abbiamo sbagliato magari a giugno, prendendo giocatori non funzionali a ciò che stavamo facendo. La bravura di un allenatore è capire che cambiando si può fare meglio. Il mio compito non è solo valorizzare ma far rendere, abbinare l’obiettivo economico a quello sportivo»