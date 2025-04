Paolo Vanoli interviene in conferenza post Torino Udinese, vediamo le dichiarazioni del tecnico granata dopo il match di Serie A

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). E alla fine questo Torino Udinese se l’è aggiudicata la formazione di casa. Adams e Dembele assicurano una vittoria sporca, ruvida in una gara altrettanto difficile contro un avversario che ha cercato di mettere a più riprese in difficoltà gli uomini di Paolo Vanoli. Al termine della gara il mister varesino interviene in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da CalcioNews24.

La conferenza stampa di mister Paolo Vanoli dopo Torino Udinese:

Buonasera mister Vanoli, vittoria voluta del Torino oggi?

«Questa vittoria la volevamo tutti, mancava da un po’ in casa e servivano questi 3 punti per capire che in certe partite serve sofferenza, come nel secondo tempo. Siamo stati squadra anche senza Lazaro, Vlasic e Ilic. E’ un aspetto importante, la squadra va davanti a tutto. Si può sempre migliorare, ma sono soddisfatto»

Tanti giovani in campo, è un po’ il Torino del futuro?

«Abbiamo grande attenzione verso i giovani, un allenatore deve avere un colloquio continuo con il mister della Primavera. I giovani, se bravi e se hanno la testa, devono vedere come comportarsi in prima squadra. Non regalo niente, Perciun ha esordito perché lo ha meritato come Njie prima. Perciun ora dovrà capire che in Primavera avrà altre pressioni, ora si deve godere questo momento. Oggi è il suo compleanno ma non lo sapevo. Dembele lo stimo molto, l’ho avuto a Venezia e stava attraversando un momento non facile. Ho sempre detto che questa deve essere la forza di ogni giocatore…lottare ogni giorno, è un premio meritato»

C’è lo zampino dei tifosi nella vittoria?

«Da quando sono arrivato, sono sempre stati una parte importante. Ci siamo mantenuti a vicenda quello che ci eravamo promessi. Fino alla fine puoi vincere o perdere e il risultato può cambiare l’opinione della prestazione come a Como. Noi dobbiamo essere degli esempi come i nostri tifosi. Non meritavamo di perdere a Como come è successo ma penso che questa squadra nel girone di ritorno stia facendo molto bene. Oggi volevamo questa vittoria e per me quando arrivano possono essere importanti anche se non belle. Negli scontri diretti dobbiamo essere bravi anche se in emergenza come oggi. Masina, Dembele, Perciun e Karamoh si sono sacrificati per la squadra».

Ricci e Masina hanno accusato noie muscolari?

«No, Masina era tempo che non faceva i 90 minuti, aveva i crampi. Ricci è da una settimana che ha un sovraccarico sopra al ginocchio, lo stiamo gestendo ma non dovrebbe esserci niente di importante. A Borna Sosa si è girata la caviglia, ma spero di recuperare lui e qualcuno per il Napoli»

