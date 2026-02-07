Vanoli a Dazn: «Serve anche la fase difensiva! C’è una cosa che mi ha dato fastidio. Sull’infortunio di Gudmundsson posso dirvi questo»

L’allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha voluto dire la sua dopo il pareggio rimediato stasera in campionato contro il Torino

Intervenuto nel corso del postpartita di Fiorentina Torino, il tecnico della Viola, Paolo Vanoli, ha commentato così il pareggio ottenuto nel 24° turno di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

QUALE PERICOLO AVEVO GIA’ VISTO AL MOMENTO DELLA PUNIZIONE FINALE – «Non puoi concedere quella facilità nei cross, soprattutto quando ti sei messo a 5. Devi essere più bravo ad impedire quei cross, gli esterni devono essere più aggressivi per non abbassarci. Quando sei sotto ti subentra quella voglia di arrivare al risultato e noi non siamo una squadra che ahimè è brava a difendere in area».

LA PAURA LA GABBIA DALLA QUALE NON SI RIESCE AD USCIRE? – «La paura, poi c’è l’attenzione ma anche la comunicazione, un po’ più vogliosi di portare a casa il risultato. Non puoi sempre giocare bene come non puoi sempre concedere agli altri di rientrare. E’ un difetto che stiamo facendo fatica a toglierci. Nel finale la cosa che mi ha dato più fastidio è stata l’attenzione ad impedire questi cross. Lì sotto bisogna usare di più la testa nel finale, abbiamo buttato punti importanti. E’ una squadra che sa reagire, bisogna lottare fino alla fine, e questo lo sapevamo».

SU SOLOMON E GUDMUNDSSON – «Sisi, questa squadra quando gioca, quando pressa in avanti, è una squadra che si è trasformata. Ma per salvarti devi avere anche la seconda fase. Dobbiamo stare sul pezzo, sarà fino all’ultima partita. Son contento per Kean che è tornato al gol, dobbiamo lavorare tanto. Abbiamo giocatori di qualità come Solomon e Harrison, ma dobbiamo esser più attenti là dietro, anche nel primo tempo abbiamo preso un gol in modo troppo facile. Gudmundsson? Per uscire vuol dire che si è fatto male, ma non ho ancora avuto modo di vedere».