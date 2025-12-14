Vanoli Fiorentina, esonero in vista? La dirigenza dei toscani ha preso una decisione molto importante sul tecnico. Le ultimissime

Vanoli Fiorentina, per il momento la dirigenza non sta assolutamente pensando all’esonero. Ma la situazione è davvero molto difficile

La sconfitta casalinga contro il Verona ha aggravato ulteriormente la crisi della Fiorentina, che dopo 15 giornate si ritrova sempre più sola all’ultimo posto in classifica con appena 6 punti conquistati. La distanza dalla zona salvezza è ora di otto lunghezze, un margine importante ma non ancora definitivo. A preoccupare maggiormente, però, non è solo la classifica: sono le prestazioni, apparse fragili, confuse e prive di quella reazione necessaria nei momenti difficili. In questo contesto, il tema Vanoli Fiorentina è diventato centrale nel dibattito attorno al presente e al futuro del club viola.

L’arrivo di Vanoli in panchina non ha prodotto la scossa auspicata. Da quando il tecnico ha preso in mano la squadra, la Fiorentina ha raccolto soltanto due pareggi e tre sconfitte consecutive, senza mai dare la sensazione di aver imboccato una strada chiara. La squadra fatica a costruire gioco, subisce troppo e sembra smarrita dal punto di vista mentale. Il progetto Vanoli Fiorentina, almeno per ora, non è riuscito a incidere né sul piano dei risultati né su quello delle prestazioni.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Dopo il ko contro il Verona, la società ha deciso di intervenire con provvedimenti forti dal punto di vista simbolico: ritiro a data da destinarsi e silenzio stampa. Una scelta che testimonia la gravità del momento e la volontà di compattare l’ambiente, isolando la squadra dalle pressioni esterne. Tuttavia, queste ore non vengono vissute come un periodo di riflessione sulla guida tecnica. Al momento, infatti, la posizione di Vanoli non sarebbe in bilico.

Secondo quanto filtra dall’ambiente viola, Goretti e Ferrari non starebbero valutando un cambio in panchina per provare a raddrizzare la stagione. La linea della dirigenza è quella di dare continuità al lavoro dell’allenatore, nella convinzione che una nuova rivoluzione tecnica rischierebbe di peggiorare ulteriormente la situazione. Il progetto Vanoli Fiorentina viene quindi difeso, almeno per ora, nonostante i numeri e la classifica raccontino una realtà complicata.

Va però sottolineato come il recente passato abbia insegnato che al Viola Park le decisioni possono cambiare rapidamente. Se i risultati dovessero continuare a mancare e le prestazioni non dovessero mostrare segnali di crescita, le certezze attuali potrebbero vacillare. La Fiorentina è chiamata a una svolta immediata sul campo: solo così il percorso Vanoli Fiorentina potrà trovare legittimità e speranza in una salvezza che, giornata dopo giornata, diventa sempre più difficile ma non ancora impossibile.