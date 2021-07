Varane al Manchester United: il saluto del Real Madrid

Il Real Madrid ha salutato Raphael Varane, nuovo calciatore del Manchester United: il comunicato ufficiale

Il Real Madrid ha salutato Raphael Varane, nuovo calciatore del Manchester United. Il comunicato ufficiale del club spagnolo.

«Il nostro club ti ringrazia per la professionalità e il comportamento esemplare durante le dieci stagioni in cui hai difeso la nostra maglia, con la quale hai vinto 18 titoli. Il Real Madrid vuole mostrare tutto il suo affetto a Raphael Varane e alla sua famiglia e gli augura buona fortuna in questa nuova fase della sua carriera professionale».