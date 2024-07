Varane Como, l'ANNUNCIO del difensore francese: «Decisione sul MIO FUTURO? Dico che...»

Varane Como, l’ANNUNCIO del difensore francese: «Decisione sul MIO FUTURO? In questo momento dico questo…»

Il Como continua a cullare la suggestione Varane. Il difensore francese, attualmente svincolato, ha rilasciato un’intervista a La Voix du Nord. Di seguito le sue dichiarazioni.

LE PAROLE DI VARANE – «Futuro? In questo momento mi sto prendendo del tempo per riflettere: sono all’oscuro di tutto. Quando prenderò una decisione? Non mi sono dato una scadenza».