Vardy Cremonese, il britannico con la doppietta contro il Bologna entra nella storia: tutti i dettagli

Vardy Cremonese, l’attaccante non è il primo britannico a firmare una doppietta in Serie A. Ecco tutti gli altri ad aver raggiunto questo traguardo

La splendida doppietta messa a segno ieri da Jamie Vardy al Dall’Ara non ha soltanto regalato una vittoria fondamentale alla Cremonese contro il Bologna, ma ha anche rispolverato un capitolo statistico di nicchia: quello dei marcatori inglesi capaci di segnare due reti in una singola partita di Serie A. Non è un evento quotidiano, ma la storia del nostro campionato è punteggiata da “Union Jack” sventolate con vigore grazie a marcature multiple.



Prima dell’eterno Vardy, l’ultimo suddito di Sua Maestà a prendersi le prime pagine per una doppietta era stato Tammy Abraham. Nella sua stagione d’esordio con la Roma (2021/22), l’ex Chelsea fu una macchina da gol, realizzando doppiette contro Empoli, Atalanta e, soprattutto, nel derby stravinto contro la Lazio nel marzo 2022, che lo consacrò idolo della Curva Sud. Più recentemente, anche un centrocampista come Ruben Loftus-Cheek si è iscritto al club, segnando due volte per il Milan proprio contro il Bologna all’inizio del 2024.



Facendo un salto indietro nel tempo, agli anni d’oro in cui la Serie A era l’ombelico del mondo calcistico, troviamo leggende d’Oltremanica. Trevor Francis, il primo giocatore da un milione di sterline, deliziò i tifosi della Sampdoria con diverse doppiette tra il 1982 e il 1986. Sull’altra sponda di Genova, ma anche al Milan, Mark Hateley lasciò il segno: celebre per il colpo di testa nel derby, “Attila” siglò anche doppiette in campionato, curiosamente una proprio contro la Cremonese nel 1985.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano



Ci fu poi l’eleganza di David Platt, capace di segnare due gol con il Bari contro la Roma nel 1991 prima di vestire le maglie di Juve e Samp. Andando ancora più indietro, negli anni ’60, spicca Gerry Hitchens, forse l’inglese più prolifico in Italia, per cui la doppietta era quasi un’abitudine con Inter e Torino.



Perfino meteore come Jay Bothroyd (doppietta col Perugia nel 2003) hanno avuto il loro momento di gloria. Ieri sera, Jamie Vardy ha semplicemente aggiunto il suo nome prestigioso a questa esclusiva lista di bombardieri d’esportazione.