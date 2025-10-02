Varriale licenziato dalla Rai! Le accuse sono state fatali per l'ex conduttore di 90° minuto - Calcio News 24

Rai, contratto risolto per Enrico Varriale: si chiude un lungo capitolo della TV sportiva

Dopo oltre trent’anni di carriera, si è ufficialmente chiusa la collaborazione tra Enrico Varriale e la Rai. L’azienda ha comunicato nella giornata di ieri la risoluzione del contratto per giusta causa, segnando la fine di un rapporto professionale storico. La notizia è stata diffusa dal direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, tramite una mail indirizzata al Comitato di redazione e inoltrata anche a tutta la redazione sportiva.

La carriera di Varriale in Rai è iniziata nel 1986, quando il giornalista è entrato nell’emittente pubblica, dando il via a un percorso ricco di tappe importanti. Nel 1989 si trasferisce a Roma, dove inizia a lavorare nella redazione sportiva del TG3, all’epoca diretta da Aldo Biscardi. Proprio Biscardi decide di affidargli un ruolo di primo piano come inviato di punta del celebre programma “Il processo del lunedì”.

Negli anni successivi, Varriale si fa strada tra i volti più noti del giornalismo sportivo italiano. Nel gennaio 2019 viene nominato vicedirettore di Rai Sport, incarico che ricopre per diversi anni. A partire da settembre 2019, gli viene affidata anche la conduzione di 90º minuto, una delle trasmissioni sportive più iconiche del palinsesto Rai, legata profondamente alla tradizione calcistica del Paese.

Durante gli Europei del 2021, Enrico Varriale è stato protagonista nel commento dei pre e post-partita della Nazionale italiana, spesso al fianco di Claudio Marchisio, direttamente dagli stadi in cui si giocavano le partite. Una presenza che lo ha confermato come uno dei volti principali della Rai in occasione dei grandi eventi sportivi.

La sua esperienza alla conduzione di “90º minuto” si chiude però successivamente, con il passaggio del testimone a Marco Lollobrigida.

La risoluzione del contratto tra la Rai ed Enrico Varriale rappresenta dunque la fine di un’epoca. Nonostante le numerose polemiche che hanno circondato la sua figura negli ultimi anni, resta il contributo importante dato al giornalismo sportivo nazionale. Varriale ha saputo raccontare il calcio e lo sport con uno stile personale, a volte controverso, ma sicuramente incisivo.

Ora si apre un nuovo capitolo, sia per lui che per la Rai. Ma il nome di Varriale resterà legato, nel bene e nel male, a decenni di sport raccontati in prima serata.