Venezia Atalanta, salvezza e Europa: ultima chiamata

Ultima chiamata per Venezia e Atalanta: salvezza e Europa in palio nella sfida del Penzo di oggi pomeriggio

Oggi al Penzo andrà in scena la sfida tra Venezia e Atalanta. Per Zanetti e Gasperini è l’ultima chiamata per provare a svoltare una stagione che sin qui è al di sotto delle aspettative.

I lagunari per la salvezza mentre la Dea per l’Europa. Due obiettivi diversi ma importanti per il futuro delle due squadre e dei due tecnici. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.