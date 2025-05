Bucciantini esalta il Venezia: «Sono una squadra solida, ma questi fattori influenzano in negativo la squadra» - Calcio News 24

Bucciantini, noto opinionista, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul Venezia in piena corsa per la salvezza

A CagliariNews24, ha parlato l’opinionista Bucciantini sul Venezia: ad oggi in piena corsa per la salvezza.

Il Cagliari è atteso dal fondamentale scontro diretto con il Venezia dell’ex Eusebio Di Francesco. Data l’importanza della posta in palio, che partita ti aspetti domenica all’Unipol Domus?

VENEZIA – «Quella di Eusebio Di Francesco è una squadra molto solida, la classifica del Venezia racconta di un limite che hanno: il trovare gol. I giocatori che fanno giocare bene i lagunari – come Oristanio e Zerbin – non hanno reti nel curriculum, non sono dei goleador. Quelli che ne hanno, come Pohjanpalo prima e gli acquisti del calciomercato invernale dopo, non sono al livello della Serie A. Il Venezia è una squadra che deprime in questo modo la propria solidità, l’ottima tenuta del campo e l’idea di gioco che ha. Rimane una buona squadra che ha più valore che classifica, le manca il valore individuale per risolvere la partita. E’ molto difficile giocare contro il Venezia, con loro hanno faticato molte grandi squadre, Inter e Napoli hanno fatto fatica anche solo a segnarle un gol. E’ una squadra che fatica a vincere ma che con un paraggio resterebbe viva per provare poi a vincere nell’ultima giornata contro la Juventus. La formazione di Di Francesco è una squadra viva che sa di dover vincerre, è una squadra che rimane sempre in partita. Restano dentro alla gara fino al novantesimo, fino all’ultima azione!».