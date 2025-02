Venezia Roma 0-1: Successo importante per i giallorossi in Veneto. Dybala decisivo

Al Penzo, il match valido per la 24esima giornata di Serie A 2024/2025 tra Venezia Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Penzo, Venezia Roma si affrontano nel match valido per la 24esima giornata di campionato di Serie A 2024/2025.

SECONDO TEMPO

FINISCE QUI LA PARTITA.

Quattro minuti di recupero

85′ CLAMOROSA OCCASIONE VENEZIA! Cross da destra di Bjarkason per Maric che tenta la battuta, ma Mancini salta tutto.

81′ OCCASIONE ROMA! Palla in mezzo per Celik che si trova a porta vuota, ma di testa non centra la porta

75′ DOVBYK! Saelemaekers tenta il passaggio decisivo per l’attaccante giallorosso, ma Schingtienne devia in angolo.

71′ La Roma riprende coraggio e comincia ad attaccare

61′ POLEMICHE VENEZIA. PROTESTE VENEZIA! Nicoloussi Caviglia intercetta Kike Pérez. Fallo di Mancini, ma per l’arbitro è tutto regolare.

58′ VANTAGGIO DELLA ROMA. Calcio di rigore per la Roma. Angelino va dentro l’area e viene messo giù da Marcandalli. Batte Dybala e palla in rete.

50′ Il Venezia però va all’attacco dopo la timidezza del primo tempo.

45′ COMINCIA IL SECONDO TEMPO.

PRIMO TEMPO

La Roma parte molto aggressiva al Penzo, cercando subito il vantaggio. Prima occasione per i giallorossi al termine di un flipper nell’area dei veneti, che però non si traduce con una deviazione decisiva. Sull’altro fronte i lagunari protestano per un tocco di mano di Mancini sul tiro di Yeboah, ma la conclusione era ravvicinata e il braccio vicino al corpo, motivo per cui l’arbitro lascia giocare. Le due squadre hanno una occasione a testa con Dovbyk e Yeboah, entrambi in grado di calciare a rete, ma Radu e Svilar rispettivamente parano senza troppe difficoltà. Grossa occasione alla mezzora, con la punizione di Dybala che diventa un cross per Mancini di testa, deviazione di Mercandalli che mette fuori causa Radu, ma poi arriva il salvataggio di Nicolussi Caviglia sulla linea. Altra grossa occasione per Dovbyk, ma questa volta Radu è bravissimo a togliere il pallonetto da sotto la traversa e mette in angolo

VENEZIA (3-5-2): Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah, Fila. A disp. Joronen, Grandi, Zampano, Haps, Gytkjaer, Oristanio, Conde, Bjarkason, Schingtienne, Chiesurim, Carboni, Doumbia, Maric. All. Di Francesco

ROMA (3-5-2): Svilar; Rensch, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Gourna-Douath, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. A disp. De Marzi, Gollini, Pellegrini, Abdulhamid, Shomurodov, Soulé, Nelsson, Salah-Eddine, Baldanzi, Saelemaekers, Pisilli, Sangaré. All. Ranieri.