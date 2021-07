Venezia, ufficiale l’arrivo di Afonso Peixoto: il comunicato

Il Venezia annuncia l’arrivo ufficiale di Afonso Peixoto, difensore portoghese classe 2003: il comunicato del club

Il Venezia ufficializza un altro nuovo arrivo: si tratta del difensore classe 2003 Afonso Peixoto.

«Venezia FC comunica che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo con l’Académica de Coimbra OAF per il passaggio in arancioneroverde a titolo definitivo del giocatore Afonso Peixoto. Il difensore portoghese classe 2003, che nel corso dell’ultima stagione sportiva ha totalizzato 20 presenze con la maglia dell’Académica de Coimbra OAF Sub-23, ha sottoscritto un accordo con il club arancioneroverde fino al 30 giugno 2024. Benvenuto Afonso!».