Venezia, Zanetti: «Possiamo fare un’altra impresa in Serie A»

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato degli obiettivi del club neo promosso in Serie A. Le sue dichiarazioni raccolte da tuttoveneziasport.it.

«Il primo obiettivo era quello di mettere in campo una squadra degna, che desse tutto, e lo abbiamo raggiunto. Poi abbiamo anche vinto, quindi è stato il massimo. Ho scelto di rimanere qua, ho sposato questi colori perché sono stato accolto da voi tifosi in maniera straordinaria, mi trovo benissimo con la città, con la società, con il ds Collauto, ci sono tutte le basi per farne un’altra di impresa. Spero che l’anno prossimo ci siate anche voi tifosi al nostro fianco, perché ne avremo bisogno e perché sarà una stagione difficile. Sapete però che il nostro è un gruppo che lavora sodo e che non si spaventa, darà il massimo per ottenere la salvezza in Serie A. Abbiamo un direttore che oltre che essere bravissimo è anche un tifoso, quindi chi arriva qua sa già cosa lo aspetta. Non so cosa succederà l’anno prossimo, quello che garantisco è che la squadra suderà la maglia, dalla prima all’ultima partita».