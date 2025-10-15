Ventura chiaro: «Il cambio di De Rossi? Ora basta! Vi dico cosa è successo chiaramente» - Calcio News 24

Ventura smentisce: «Mai chiesto a De Rossi di entrare in campo con la Nazionale»

Torna a far discutere il passato della Nazionale italiana con le recenti dichiarazioni di Giampiero Ventura, che ha deciso di rompere il silenzio su uno degli episodi più controversi del suo periodo da commissario tecnico. L’ex allenatore ha infatti a Rai Sport negato categoricamente di aver mai chiesto a Daniele De Rossi di entrare in campo durante quel famoso spareggio contro la Svezia, episodio diventato nel tempo simbolo della crisi del calcio italiano.

Ventura ha definito quella vicenda una totale invenzione, una «fake news» che, a suo dire, ha contribuito a costruire un’immagine distorta della sua gestione. Secondo il tecnico, non ci sarebbe mai stato alcun ordine diretto rivolto a De Rossi, né tantomeno un dialogo volto a forzare il suo ingresso in campo. L’ormai celebre scena in panchina, con il centrocampista che avrebbe indicato Insigne come opzione più utile in quel momento, sarebbe stata fraintesa e utilizzata per alimentare una narrazione negativa.

L’ex ct ha spiegato che non era nemmeno presente nel momento specifico in cui si sarebbe verificata la discussione e che ha visto le immagini solo in seguito. Questo dettaglio, secondo lui, è sufficiente a smontare una delle storie più raccontate in merito alla sua esperienza con la Nazionale.

Il rapporto tra Ventura e la Nazionale resta uno dei più discussi degli ultimi anni, segnato dalla dolorosa esclusione dell’Italia dai Mondiali del 2018. Una ferita ancora aperta nel panorama calcistico italiano, che spesso ritorna nel dibattito pubblico. Le parole dell’allenatore cercano ora di fare chiarezza su uno dei momenti simbolici di quella disfatta.

Ventura ha anche criticato l’ambiente che si è creato attorno alla Nazionale in quel periodo, sottolineando come qualsiasi dettaglio fosse strumentalizzato e ribaltato in negativo. Per lui, il peso delle aspettative e la pressione mediatica hanno contribuito a generare un clima tossico che ha reso impossibile lavorare serenamente.

A distanza di anni, le sue dichiarazioni aprono una riflessione più ampia sulla gestione mediatica delle crisi sportive e sul modo in cui le narrazioni possono influenzare la percezione pubblica. Il capitolo tra Ventura e la Nazionale resta aperto, ma con queste parole l’ex ct prova a riscrivere almeno una parte della storia.

