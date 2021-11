Venuti: «Nelle difficoltà verrà fuori la bellezza e l’unità del gruppo»

Lorenzo Venuti, intervenuto nel match pre partita di Fiorentina Milan, per parlare della sfida che attende i suoi con i rossoneri. Le parole

PRE PARTITA – «Nelle difficoltà come oggi, se difficoltà si possono chiamare, verrà fuori la bellezza e l’unità del gruppo: chi verrà chiamato in causa farà la sua partita. Difensore centrale? Al di là di quello che mi chiede Italiano, è la mentalità che ha messo tutta la squadra che aiuta; ci alleniamo tanto e ognuno di noi sa perfettamente cosa fare in campo».

Queste le parole del difensore a Sky:

«Ho già giocato da difensore centrale. E’ una situazione di emergenza, ma è in queste cose che si vede la forza del gruppo. Non sarà facile affrontare il Milan che è primo in classifica, non è facile per nessuno».