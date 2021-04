Verdi: «Il Torino non può permettersi di retrocedere. Sul derby…»

Simone Verdi, attaccante del Torino, ha parlato a Torino Channel in vista del derby della Mole: le sue dichiarazioni

Simone Verdi, attaccante del Torino, ha parlato a Torino Channel in vista del derby della Mole di sabato. Le sue parole riportate da Toronews.it.

POSIZIONE – «In questo momento il Mister sta lavorando sul 3-5-2, che rispecchia le qualità della squadra. Quando serve mi mette esterno, la posizione del 4-4-2 in cui mi trovo meglio e ho fatto meglio in carriera».

SALVEZZA – «Ci credo e vengo ogni giorno al campo consapevole che stiamo lottando per una cosa importante. Il Toro deve rimanere in Serie A, ha una rosa importante, non può permettersi di retrocedere».

NICOLA – «Mi ha fatto capire che ha tanta fiducia in me e qual è la mia posizione in campo preferita. Ora fa scelte giuste, anche se parto defilato. Ci può stare, devo lavorare. Lui ci dice sempre le cose in faccia, la cosa più importante per i rapporti duraturi. Ha portato spensieratezza in un momento difficile e pesante dopo risultati brutti e tante rimonte subite. E’ arrivato e ha lavorato sulla psicologia. Ci ha sollevati dalle responsabilità. Siamo migliorati perché abbiamo recuperato tante partite, che va bene per certi aspetti, ma male per altri perché vuol dire che andiamo spesso sotto. Dobbiamo entrare in campo con un’altra mentalità».

STAGIONE PERSONALE – «Al di sotto delle aspettative e delle mie potenzialità come quella della squadra, da qui alla fine io e i miei compagni daremo il massimo per cercare di rimediare».

COSA DEVE FARE IL TORO – «I punti. Sono fondamentali e li vogliamo fare con chiunque. Senza tifosi non c’è più il vantaggio del giocare in casa. Vogliamo giocarcela con tutti. Sono sicuro che ci tireremo fuori da questa situazione. Dobbiamo riprendere la strada intrapresa col Sassuolo».

DERBY – «Sappiamo che il derby è una partita importante, ma anche difficile perché affrontiamo una squadra forte – ha detto Verdi -. Nella condizione in cui siamo noi sappiamo che ogni gara è fondamentale. Pensiamo partita per partita, dobbiamo fare punti contro tutti, a partire dal derby, dove daremo tutto ciò che avremo. Da tanto tempo il Toro non lo vince, per questo vogliamo entrare in campo con l’obiettivo di fare punti».