Veretout chiama l’Inter: «Futuro? Voglio la Champions»

Il centrocampista della Fiorentina ha parlato del suo futuro. Jordan Veretout piace all’Inter: ecco le sue parole

Una delle rivelazioni della nostra Serie A, Jordan Veretout, vuole continuare a stupire. Il centrocampista della Fiorentina ha parlato del suo futuro ai microfoni del Corriere dello Sport. Il calciatore francese classe ’93 è seguito da diversi club francesi ma anche dall’Inter, pronto a tentare il centrocampista in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Quella Champions che è un obiettivo primario per il giocatore ex Aston Villa: «Nella mia carriera sogno di giocare la Champions League ma in questo momento non è il mio tarlo».

Prosegue il giocatore: «I miei pensieri sono stabiliti dalla priorità e ora contano solo queste 4 partite. Alla Fiorentina sto bene, a Firenze vivo bene, mi piace la squadra, adesso la testa deve essere concentrata unicamente sui risultati che dobbiamo andare a prenderci ma sogno di giocare la Champions». Il centrocampista ha detto di essere onorato dal paragone con Nainggolan e di non essere una vera e propria sorpresa della stagione: «Ho sempre saputo di essere capace di fare gol, li ho fatti anche la scorsa stagione». Sugli obiettivi tra Nazionale e Fiorentina non ha dubbi: «Non voglio scegliere, io voglio tutto».