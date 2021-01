Veretout dedica la vittoria a De Sancits: «Riprenditi in fretta» – FOTO

Jordan Veretout parla della gara vinta contro il Crotone e non dimentica un pensiero a Morgan De Sanctis dopo il grave infortunio – FOTO

Jordan Veretout è stato il solito giocatore essenziale e fondamentale per la Roma anche nella gara contro il Crotone. Il centrocampista francese ha avuto un pensiero pe De Sanctis a fine gara.

Sui suoi social, Veretout ha scritto: «Questa è per te Morgan! Riprenditi in fretta, ti aspettiamo». Queste le sue parole dopo il grave incidente e l’operazione per De Sanctis.