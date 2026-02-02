Vergara l’oro di Napoli, lo scugnizzo che si è fatto grande: alla scoperta della scommessa vinta da Conte. Tutto sul ragazzo del momento

È nata una nuova stella all’ombra del Vesuvio e porta il nome di Antonio Vergara. L’approfondimento odierno de La Gazzetta dello Sport accende i riflettori sul “magic moment” del giovane trequartista, definito un vero e proprio “scugnizzo” per quella faccia tosta e quella sfrontatezza tecnica che appartengono a chi non teme la sconfitta. In una rosa affollata da campioni internazionali del calibro di Kevin De Bruyne, Frank Anguissa e Scott McTominay, sembrava impossibile trovare spazio. Eppure, la tenacia del ragazzo e l’intuizione di Antonio Conte hanno ribaltato le gerarchie.

L’intuizione del mister e la gavetta

Il tecnico salentino si è impuntato fin dal ritiro estivo di Dimaro, comunicando al DS Giovanni Manna e al presidente Aurelio De Laurentiis la volontà di trattenere il talento classe 2003 almeno fino a gennaio. Conte voleva plasmarlo, e la risposta è arrivata nell’amichevole contro il Sorrento: un controllo al volo di esterno-tacco in stile Antonio Cassano e un assist vincente che hanno fatto stropicciare gli occhi ai presenti. Un lampo di classe che affonda le radici in una personalità precoce: si narra che a soli nove anni, firmando il primo cartellino, chiese al responsabile del vivaio Gianluca Grava se la squadra fosse abbastanza forte per vincere. Dopo essersi fatto le ossa in Serie C con la Pro Vercelli e in B con la Reggiana, superando anche la rottura del crociato, Vergara è tornato alla base più maturo.

La consacrazione in Champions

Il mondo del fantasista dei Partenopei si è capovolto nelle ultime settimane. Dopo l’esordio da titolare in Serie A contro il Sassuolo e la buona prova contro la Juventus, è arrivata la notte della consacrazione. Nella sfida di Champions League contro il Chelsea, Vergara ha realizzato un gol “alla Diego” nella sua prima apparizione dal primo minuto al Maradona, replicando poi con una prestazione sontuosa contro la Fiorentina. Ora, il ragazzo di Frattamaggiore raccoglie l’eredità pesante dei napoletani in azzurro, succedendo a figure iconiche come Lorenzo Insigne e Gianluca Gaetano. Con quel mancino fatato e il tocco di suola, Vergara si candida a essere il nuovo profeta in patria, smentendo la tradizione e diventando un patrimonio da custodire gelosamente.

