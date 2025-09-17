Verona, aggiornamenti importanti sull'infortunio di quel giocatore gialloblu - Calcio News 24

Calciomercato Verona: aggiornamenti su infortuni e rientri in vista della Juve

In casa Hellas Verona, le novità non arrivano solo dal fronte del Calciomercato Verona, ma anche dall’infermeria. La squadra gialloblù si sta preparando alla sfida contro la Juventus, ma deve fare i conti con diverse assenze importanti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore argentino Nicolas Valentini, arrivato in estate dalla Fiorentina, è vicino al rientro dopo una lesione muscolare. Tuttavia, il suo recupero non sarà abbastanza rapido per permettergli di scendere in campo contro i bianconeri.

Le condizioni di Valentini sono comunque un segnale positivo per la difesa del Verona, che spera di poter contare su di lui nel breve periodo. Il suo arrivo durante il Calciomercato Verona è stato uno dei colpi pensati per rinforzare il reparto arretrato, e il suo rientro potrebbe offrire soluzioni importanti al tecnico.

Non ci saranno invece buone notizie per l’attacco: Duván Mosquera, giovane punta colombiana, resterà ai box dopo l’intervento chirurgico per un’appendicite. I tempi di recupero non sono brevi, e l’Hellas dovrà fare a meno della sua esplosività ancora per diverse settimane.

A centrocampo, la situazione è ancora da valutare. Harroui ha saltato l’ultima gara contro la Cremonese a causa di un risentimento muscolare, mentre Fallou Cham ha riportato una distorsione alla caviglia durante la sfida con la Lazio. Entrambi sono in dubbio per la prossima gara, e il loro stato di forma sarà monitorato giorno per giorno. Anche se non si tratta di infortuni gravi, lo staff medico del Verona preferisce non forzare i tempi.

Sul fronte delle buone notizie, il tecnico può sorridere per le condizioni di Fresneda e Akpa-Akpro, usciti anzitempo nell’ultima partita a causa di lievi fastidi fisici. Entrambi, secondo le ultime indicazioni, saranno regolarmente a disposizione per la sfida contro la Juventus.

Intanto, le voci di Calciomercato Verona continuano a circolare. Con la sessione di gennaio sempre più vicina, la dirigenza valuta nuovi innesti per rinforzare una rosa messa a dura prova dagli infortuni. Le prossime settimane saranno cruciali, sia sul campo che nelle strategie di mercato.