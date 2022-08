Verona-Atalanta, Gasperini recupera Ederson e Zappacosta per il match

In vista di Verona-Atalanta ritorneranno a disposizione sia Davide Zappacosta che Ederson: due pedine pronte all’esordio

Tanto attesi quanto curiosi nel vederli finalmente all’opera. In vista di Verona-Atalanta, Gasperini ritrova sia Davide Zappacosta che Ederson: entrambi all’esordio stagionale con la casacca nerazzurri.

Come riportato dal resoconto atalantino sul sito ufficiale, il brasiliano ha già ripreso ad allenarsi in gruppo: dimostrando che il problema muscolare è stato risolto. Dall’altra l’esterno ex Chelsea era già presente nell’amichevole contro il Franciacorta.