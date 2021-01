Ebrima Colley ha realizzato il primo gol in Serie A: colpo di testa vincente per l’attaccante gialloblù nella sfida tra Roma e Verona

Ebrima Colley ha realizzato il primo gol in Serie A in occasione della sfida tra Roma e Verona, valevole per la ventesima giornata di campionato.

L’ex attaccante dell’Atalanta ha svettato sul cross dalla destra di Daniel Bessa, battendo di testa Pau Lopez.