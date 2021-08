Verona, Di Francesco: «Mi girano per non aver portato a casa punti»

Eusebio Di Francesco, allenatore del Verona, ha parlato al termine del match perso contro il Sassuolo: le sue parole

VERONA – «Faccio i complimenti ai miei ragazzi, non solo a chi ha giocato. Per l’atteggiamento, per la propensione al sacrificio. Prima dell’espulsione la squadra aveva fatto alla grande. Mi girano talmente tanto per non aver portato a casa punti… questa squadra ha una grande mentalità, e me la tengo stretta».

MODULO – «Non volevo snaturare il 3-4-1-2, avevo bisogno di più corsa. Peccato aver subito gol, avevamo avuto un’occasione con Zaccagni in precedenza. Questa squadra non è molto abituata a giocare a quattro e in alcuni frangenti si vede, ma osa e rischia, ed è una cosa bellissima».