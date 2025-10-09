Verona, Gagliardini: «Mesi molto difficili. Ecco chi mi è stato più vicino» - Calcio News 24

Il centrocampista del Verona Gagliardini: «Momenti difficili, ma Verona mi ha restituito serenità e fiducia»

Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Hellas Verona, ha raccontato al Corriere di Verona il suo percorso degli ultimi mesi, tra difficoltà, infortuni e la ritrovata fiducia con la maglia gialloblù. L’ex Inter ha vissuto un periodo complesso, ma oggi guarda avanti con rinnovata determinazione.

«Era iniziato tutto nel modo giusto – spiega Gagliardini – poi è arrivato quell’infortunio, il dolore e certi pensieri negativi. Venivo da mesi complicati, senza squadra, e da situazioni che da un lato ti fortificano ma dall’altro ti segnano. Per fortuna, ho recuperato in fretta e ora sto bene».

L’estate da svincolato

L’estate di Gagliardini non è stata semplice. Rimasto senza contratto dopo la fine dell’esperienza all’Inter, il centrocampista ha dovuto gestire l’incertezza del futuro. «È stato un periodo duro, anche se sapevo da gennaio che poteva succedere. Mi ero organizzato, ho allestito una palestra in casa. Quel posto è stato un vero toccasana. Poi, inevitabilmente, arrivano le preoccupazioni: pensi alla famiglia, alla scuola per i figli, a dove andrai a giocare. Non è facile».

Il ruolo della famiglia

Per Gagliardini, la famiglia è stata la chiave per superare i momenti difficili. «Mia moglie Nicole è stata il mio pilastro – racconta – ha sempre capito i miei stati d’animo e le giornate no. I miei bambini, Tommaso e Benedetta Aurora, sono la mia forza. In quei giorni non avevo voglia di vedere nessuno, volevo solo stare con loro e con gli amici più stretti. Sono loro che mi hanno aiutato a ritrovare equilibrio».

La chiamata del Verona

La svolta per Gagliardini è arrivata quando l’Hellas Verona si è fatto avanti. «Mi ha chiamato Sean Sogliano – ricorda – mi ha detto che cercavano un centrocampista, ma che ci sarebbe voluto un po’ di tempo. Mi prendo due giorni di pausa e vado in montagna con la famiglia. Una mattina leggo che Akpa-Akpro va al Verona: una mazzata! Poi il mio procuratore, Beppe Riso, mi scrive che devo presentarmi al campo perché il Verona vuole vedermi. In pochi giorni è arrivato l’ok e il venerdì ho firmato».

Oggi Gagliardini ha ritrovato serenità e motivazione. Con l’Hellas Verona, il centrocampista vuole dimostrare di poter essere ancora protagonista in Serie A: «Mi sento di nuovo utile, parte di un progetto. Era quello che cercavo».