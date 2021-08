Verona, Ilic: «Contento di essere tornato. Questo club è nel mio cuore»

Ivan Ilic, fantasista del Verona, ha espresso le proprie considerazioni sul ritorno in gialloblù attraverso Instagram

Ivan Ilic, fantasista del Verona, ha espresso le proprie considerazioni sul ritorno in gialloblù attraverso Instagram. Le sue parole.

«Sono contentissimo di essere tornato a Verona e all’Hellas Verona, che dopo la scorsa stagione mi erano entrati nel cuore. Qui posso crescere ancora molto e diventare un calciatore ma anche un uomo migliore. Grazie alla Società per avermi voluto fortemente. Non vedo l’ora di scendere di nuovo in campo con i colori gialloblù, questa volta con i nostri tifosi allo stadio! Sempre forza Hellas».