Verona Ilicic, lo sloveno il sogno ma Marroccu valuta due alternative

Il Verona continua a sognare l’arrivo di Ilicic dall’Atalanta, ma intanto Marroccu pensa anche a due alternative.

Secondo quanto riportato da L’Arena, il mercato in casa Hellas ruota attorno al possibile arrivo dello sloveno. Gli agenti al lavoro per mediare ma la società sta valutando anche Pereiro del Cagliari e Verdi del Torino come idee last minute per rinforzare l’attacco a disposizione di Cioffi.