Verona, infortunio Cetin: niente Nazionale per il turco

Il neo acquisto del Verona non potrà rispondere alla convocazione della Turchia a causa di un infortunio

Mert Cetin, neo acquisto dell’Hellas Verona dalla Roma, non potrà rispondere alla chiamata della Turchia a causa di un infortunio, come comunicato dalla squadra gialloblù.

«Hellas Verona FC comunica che – a causa di una fascite plantare al piede destro – Mert Çetin non potrà rispondere alla convocazione in Nazionale. Con il benestare della Federazione turca, il difensore gialloblù proseguirà le terapie del caso nel ritiro in Val Gardena».