Verona, Juric: «Siamo sfigati ma vivi. Super League? Non è calcio»

Ivan Juric, allenatore del Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni.

SCONFITTA – «Nell’arco di una stagione ci sono questi momenti. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, che hanno creato tanto e sofferto poco. Bastava non prendere quei due gol, siamo stati un po’ sfigati. Sono dispiaciuto per loro ma anche soddisfatto. Abbiamo dimostrato di essere vivi, ora cerchiamo di finire bene il campionato».

SUPERLEGA – «Per noi non è calcio questo. Il calcio è di più, togliere il sentimento profondo per fare un campionato chiuso, a me non piace. Ovviamente, bisogna trovare il modo di gestire meglio i soldi».