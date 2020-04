Verona, Kumbulla: un dato mostra l’intensità del difensore albanese

Kumbulla è uno dei principali trascinatori del Verona. Nonostante la giovane età, l’albanese ha una grande personalità

Kumbulla è una delle note più liete del Verona, forse la sorpresa principale della Serie A 2019-2020. Sul taccuino di tante big, il classe 2000 si distingue per una personalità fuori dal comune. Non è facile giocare nel sistema di Juric, che chiede ai difensori uscite anche profonde per seguire l’avversario. Un esempio nella slide sopra, in cui marca a uomo Milinkovic-Savic.

Kumbulla, però, sta interpretando il ruolo alla perfezione. Un dato significativo: è il difensore della Serie A che in media effettua più falli: 2.2 per 90′. Ciò mostra bene l’intensità del difensore.