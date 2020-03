Verona: la squadra di Juric è dominante nei duelli aerei

Il Verona di Juric è una squadra molto diretta. Consolida poco il possesso da dietro, cerca di verticalizzare velocemente

Il Verona di Juric è tra le principali rivelazioni di questa stagione di Serie A. Molto simile in diversi principi all’Atalanta di Gasperini, è una formazione molto verticale che consolida poco il possesso dal basso, ma che anzi cerca molto il lancio lungo.

Basti pensare che è la penultima squadra del campionato per pass accuracy: 76.6%, solo il Brescia ha fatto peggio. Allo stesso tempo, l’Hellas è però la prima squadra del campionato per duelli aerei vinti a partita. Segno di come gli scaligeri sappiano anche rendersi efficaci con il gioco lungo.