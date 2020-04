Verona, Lazovic: l’importanza del serbo nel sistema di Juric

Nel calcio di Juric, è fondamentale l’apporto dei quinti. Lazovic in particolare è determinante per la rifinitura del Verona

L’Hellas Verona di Juric ha molti punti in comune con il calcio di Gasperini: tra questi, l’utilizzo dei quinti. Lazovic e Faraoni occupano una posizione molto avanzata in fase di possesso, quando il Verona ha palla sono praticamente sulla linea degli attaccanti. Proprio come nell’Atalanta, entrambi vanno ad aggredire il secondo palo quando si crossa dalla fascia apposta. Sono quindi fondamentali tanto nella risalita quanto nel riempire bene l’area.

Lazovic in particolare è determinante nella fase di rifinitura: record di assist (ben 4). Inoltre, per quanto non faccia tanti passaggi chiave (1.35 per 90′), si tratta del giocatore con più Expected Assits, ben 0.25 per 90′.