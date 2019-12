Verona: non solo interdizione, Amrabat ha ottime letture senza palla

Amrabat è forse il giocatore più importante dell’Hellas Verona. Ha un set di movimenti e giocate piuttosto ampie

Amrabat è forse la principale chiave di un Verona sorpresa della stagione. Se è vero che il marocchino ha qualità difensive importanti, non vanno però sottovalutate altre doti del suo repertorio. Come per esempio l’efficacia negli inserimenti.

Si vede nella slide sopra, in cui si butta per aggredire la profondità alle spalle del difensore avversario. Tra l’altro, in squadre che giocano col doppio mediano, non è comune vedere un movimento di questo tipo da parte dei centrocampisti. Un aspetto che accomuna ulteriormente Juric a Gasperini, il quale chiede inserimenti anche ai mediani.