 Verona Parma, Bradaric: «Per noi questa partita è fondamentale. Dobbiamo fare una sola cosa»
Verona Parma, Bradaric ai microfoni di Dazn ha parlato a pochi minuti dalla sfida contro i Ducali. Cosa ha detto il centrocampista del Verona.

A pochi minuti dalla sfida contro il Parma, Bradaric, giocatore del Verona, ha parlato ai microfoni di Dazn.

SETTIMANA – «Abbiamo lavorato tanto. Contro il Lecce non siamo riusciti a mettere in campo una buona prestazione».

PARMA – «Non possiamo assolutamente sbagliare. Abbiamo un risultato a disposizione: quello della vittoria».

