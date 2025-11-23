Hellas Verona News
Verona Parma, Bradaric: «Per noi questa partita è fondamentale. Dobbiamo fare una sola cosa»
Verona Parma, Bradaric ai microfoni di Dazn ha parlato a pochi minuti dalla sfida contro i Ducali. Cosa ha detto il centrocampista del Verona.
A pochi minuti dalla sfida contro il Parma, Bradaric, giocatore del Verona, ha parlato ai microfoni di Dazn.
SETTIMANA – «Abbiamo lavorato tanto. Contro il Lecce non siamo riusciti a mettere in campo una buona prestazione».
PARMA – «Non possiamo assolutamente sbagliare. Abbiamo un risultato a disposizione: quello della vittoria».
Formazioni ufficiali Hellas Verona Parma: le scelte dei due allenatori per l’anticipo di Serie A
Verona, i convocati per la sfida contro il Parma: Zanetti deve rinunciare ancora ad una pedina fondamentale. Le ultime
Ultimissime
video
Hanno Detto2 giorni ago
Conferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: «Yildiz ha comportamenti da leader di squadra, è lo spacca moduli e schemi. Italia? Sono convinto che arriverà ai Mondiali»
Conferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: ecco le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Serie A (Andrea Bargione inviato...