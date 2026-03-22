Verona, Sammarco non ha dubbi: «Prestazione convincente, per come abbiamo giocato è un peccato non sia arrivato il pareggio»

Atalanta Verona, Sammarco è intervenuto in conferenza per analizzare la partita della New Balance Arena. Le parole

Al termine di Atalanta Verona, Paolo Sammarco è intervenuto in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni del tecnico:

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PAROLE – «Per come abbiamo giocato è un peccato non sia arrivato il pareggio. Abbiamo sofferto contro un’ottima Atalanta, ma, nel secondo tempo, abbiamo fatto meglio. La prestazione è stata convincente. Gol subito? Dovevamo essere più attenti sull’occasione del gol. Il rammarico principale rimane per le occasione perse nel secondo tempo».

SINGOLI «Abbiamo provato a mettere in difficoltà l’Atalanta, cambiando il ruolo di Belghali, che ha giocato molto bene. Frese, invece, è stato sostituito per scelta tecnica– Suslov è un giocatore che sta crescendo molto. Per noi, è un giocatore fondamentale, perciò servirà recuperarlo gradualmente».