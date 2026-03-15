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Verona, Sammarco dopo il KO con il Genoa: «Non riusciamo a vincere in casa. Belghali e Suslov rientravano dagli infortuni, bisogna dar loro il tempo di recuperare»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 ora ago

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Sammarco Sassuolo Verona

Verona, Paolo Sammarco ha commentato così la sconfitta contro il Genoa. Queste le sue dichiarazioni

Da pochi minuti è andata in archivio la gara introduttiva della domenica di Serie A. Sul prato del Bentegodi, il confronto tra Verona e Genoa si è concluso con un perentorio 0-2 in favore degli ospiti. A decidere le sorti del match, condannando i padroni di casa, sono state le marcature siglate da Vitinha e da Leo Ostigard.

Corsa salvezza: un brusco passo indietro

Con questa sconfitta interna, la formazione guidata da Paolo Sammarco non riesce a dare continuità alla fondamentale vittoria ottenuta solamente una settimana fa contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Questa gara rappresenta una doccia fredda che toglie fiducia e certezze all’intera rosa in vista del delicato rush finale di stagione. Da qui a maggio, gli scaligeri dovranno compiere un vero e proprio miracolo sportivo se vorranno raggiungere l’agognato obiettivo della salvezza.

Il mal di casa: l’analisi di Sammarco

Al termine dei novanta minuti, l’allenatore del Verona si è presentato ai microfoni della sala stampa per commentare la prestazione dei suoi ragazzi, evidenziando senza nascondersi le enormi difficoltà riscontrate davanti al proprio pubblico:

“Non riusciamo a vincere in casa, è un dato di fatto, anche se le partite le prepariamo allo stesso modo, che sia in casa o in trasferta”

Il recupero degli infortunati: il punto su Belghali e Suslov

L’analisi di Sammarco si è poi concentrata sulle condizioni fisiche e sul rendimento di due pedine fondamentali per lo scacchiere tattico veronese: Rafik Belghali e Tomas Suslov. Il mister ha protetto i suoi giocatori, richiamando l’attenzione sui lunghi stop fisici che hanno affrontato:

“Mi aspettavo di più da Belghali o da Suslov? Il piano partita era di essere prudenti nel primo tempo, nel secondo tempo potevamo fare di più. Belghali viene da un infortunio di due mesi e anche Suslov è rientrato da un crociato. Ci aspettiamo tanto perchè conosciamo le loro qualità, ma bisogna dargli il tempo di recuperare”

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